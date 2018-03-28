Biletler bugün satışta – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Biletler bugün satışta

    Biletler bugün satışta

    'ın Pazar akşamı Stadı'nda ile oynayacağı kritik maçın biletleri bugün saat 14.00'te satışa çıkacak.

    'ın Pazar akşamı Stadı'nda ile oynayacağı kritik maçın biletleri bugün saat 14.00'te satışa çıkacak. GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri bilet satın alabilecek. Genel satış ise saat 11.00'de yapılacak. 65, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500,
    600 ve 700 TL'den satılacak maçı biletlerine taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:57
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