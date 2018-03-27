Muslera’dan kupa zaferi – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    ’dan kupa zaferi

    <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a>’dan kupa zaferi

    ’nda ’i 1-0 mağlup eden şampiyonluğa ulaştı.

    'nda 'i 1-0 mağlup eden şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , 90 dakika sahada kaldı ve tam 9 kritik kurtarış yaparak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. 'a kupayı getiren gol 49. dakikada Edison Cavani'den geldi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:04
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