"Galatasaray’ı bekledim" – Fotomaç – 26 Mart 2018
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HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
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    "’ı bekledim"

    "<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’ı bekledim"

    'da oynayan , 'ın kapısından döndüğünü söyledi.

    'da oynayan , 'ın kapısından döndüğünü söyledi. Golcü futbolcu, " maaşımı vermiyordu. 'a gitme fırsatım olmuştu ama bu transfer gerçekleşmedi. Transferin son gününe kadar Galatasaray'dan teklif bekledim" dedi.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:40
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