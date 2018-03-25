G.Saray o ismi yakın takibe aldı! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    G.Saray o ismi yakın takibe aldı!

    G.Saray o ismi yakın takibe aldı!

    Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından yeniden G.Saray bünyesine dahil olan Johan Elmander, kuzey ülkelerinde genç yıldızları yakın takibe aldı.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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