"Sokağa çıkmaya çekiniyorum" – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    "Sokağa çıkmaya çekiniyorum"

    "Sokağa çıkmaya çekiniyorum"

    ile zor günler geçiren , kötü sonuçlar nedeniyle sokağa çıkmaya çekindiğini söyledi.

    ile zor günler geçiren , kötü sonuçlar nedeniyle sokağa çıkmaya çekindiğini söyledi. Eski Aslan, "Deportivo taraftarı futbolu yaşıyor ve takımı iyi pozisyonda görmek istiyor. Coruna'da sokağa çıkar ve yürürdüm. Ancak şu anda bunu istemiyorum. İnsanların yüzünü görmeye çekiniyorum çünkü mutsuz olduklarını ve bundan sorumlu olduğumuzu biliyorum" dedi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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