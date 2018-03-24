Kuzeyde futbolcu bakıyorum – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Kuzeyde futbolcu bakıyorum

    Kuzeyde futbolcu bakıyorum

    Johan Elmander, kariyeri ve G.Saray'daki göreviyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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