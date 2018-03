Süper Lig'in 27'nci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile son iki haftada aldığı galibiyetler ile Avrupa Kupaları'na katılma noktasında yeniden umutlanan Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, iki takımın golcü oyuncuları Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz için de ayrı önem taşıyor. Ligde attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Gomis ile 20 golü bulunan ve Gomis'in en yakın takipçisi olan Burak Yılmaz bu maçta krallık için yarışacak. Bu iki oyuncu da yine takımlarının en büyük gol silahları olacak.



MAÇ BAŞINA 1'ER GOL ORTALAMASI

2017-18 sezonunda ligin en golcü iki oyuncusu olan Gomis ile Burak'ın, maç başına 1'er gol ortalaması bulunuyor. Gomis, bu sezon Galatasaray ile ligde çıktığı 25 karşılaşmada 25 gol kaydederek maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Burak Yılmaz ise Trabzonspor forması ile bu sezon ligde forma giydiği 20 maçta attığı 20 golle maç başına 1 gol ortalaması tutturan diğer bir isim oldu. Ayrıca ligde 2088 dakika süre alan Gomis, her 83,52 dakikada bir gol kaydetti, 1717 dakika sahada kalan Burak Yılmaz ise 85,85 dakikada bir gol ortalamasını yakaladı.



KADRO YİNE DEĞİŞECEK

Süper Lig'in 25'inci haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor ile 26'ncı haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında aynı 11'lerle mücadele ederek bu sezon ilk kez iki maç üst üste aynı kadrolarla sahaya çıkan Trabzonspor'da, milli aranın ardından oynanacak Galatasaray maçında kadro yine değişecek. Bordo-mavililerde sarı kart cezası nedeniyle Onazi'nin Galatasaray karşısında forma giyemeyecek olması nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay kadroda mecburi değişiklik yapacak. Çalımbay'ın bu oyuncunun yokluğunda son iki haftada stoperde görev verdiği Okay Yokuşlu'yu yeniden ana mevkii olan orta sahaya çekmesi, bu oyuncunun yerine ise savunmada Hubocan'a görev vermesi bekleniyor.



HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından lige verilen milli arada 4 günlük izne çıkan Trabzonspor'da izin bugün sona eriyor. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ligin 27'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.