Rodrigues’e Ada kancası

Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performansa imza atan Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor... Newcastle United ve West Ham'ın uzun süredir gündeminde yer alan genç yıldıza İngiltere'den bir kanca daha atıldı.



TEKLİF ÇOK YAKIN

Ada basınına göre Cenk Tosun'un takımı Everton, Rodrigues'i takip ediyor. Kısa sürede Galatasaray'a resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.