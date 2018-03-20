Rodrigues’e Ada kancası – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Rodrigues’e Ada kancası

    Rodrigues’e Ada kancası

    Genç yıldızı Newcastle ve West Ham’ın ardından Everton da takibe aldı

    Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performansa imza atan Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor... Newcastle United ve West Ham'ın uzun süredir gündeminde yer alan genç yıldıza İngiltere'den bir kanca daha atıldı.

    TEKLİF ÇOK YAKIN
    Ada basınına göre Cenk Tosun'un takımı Everton, Rodrigues'i takip ediyor. Kısa sürede Galatasaray'a resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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