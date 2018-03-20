Rodrigues’e Ada kancası
Genç yıldızı Newcastle ve West Ham’ın ardından Everton da takibe aldı
Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performansa imza atan Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor... Newcastle United ve West Ham'ın uzun süredir gündeminde yer alan genç yıldıza İngiltere'den bir kanca daha atıldı.
TEKLİF ÇOK YAKIN
Ada basınına göre Cenk Tosun'un takımı Everton, Rodrigues'i takip ediyor. Kısa sürede Galatasaray'a resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:57
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Rodrigues’e Ada kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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