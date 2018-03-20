Ndiaye, zirve derken dibe vurdu – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ndiaye, zirve derken dibe vurdu

    Ndiaye, zirve derken dibe vurdu
    G.Saray'a sezon başında Osmanlıspor'dan gelen ve ara transferin son günü 'ye giden Badou Ndiaye, İngiltere'de aradığını bulamadı. 7 haftadır galip gelemeyen , 'in dibine demir attı.

    Maç fazlasına rağmen düşme hattının üstündeki takımla arasında 3 puan fark oluşan Stoke'un sıradaki rakibi Arsenal. Ndiaye, Galatasaray'la şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda bir alt lig olan Championship'e düşmenin üzüntüsünü yaşama ihtimaliyle ciddi şekilde karşı karşıya...
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ndiaye, zirve derken dibe vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN