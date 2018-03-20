Nagatomo'dan Fener'e ağır taş – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Nagatomo'dan Fener'e ağır taş

    Nagatomo'dan Fener'e ağır taş
    'de oynanan derbinin en fazla dikkat çeken isimlerinden birisi de Nagatomo oldu. Ortamı hiç yadırgamayan Japon oyuncu kendisine sorulan, "Atmosfer nasıldı?" sorusuna, "İnter'den geliyorum. Çok Milano derbisi oynadım. Hem bizim Stadı'ndaki idmanımızdaki atmosfer bence bu gecekinden çok daha renkliydi" şeklinde yanıt verdi
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:24
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