Açık ara favori – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ara favori

    Açık ara favori
    'de 26. hafta geride kalırken, iddaa şampiyonluk oranlarını da güncelledi. Derbiden 1 puan çıkartan 'ın oranı 2.10'dan 2.00'a düştü ve ara şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. 'in oranı 3.75'ten 2.90'a düştü. 'ın oranı ise 2.90'dan 3.75'e çıkarken, 'nin oranı da 4.75'den 5.25'e yükseltildi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Açık ara favori haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN