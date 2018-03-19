Karanlığa meydan okudu – Fotomaç – 19 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Karanlığa meydan okudu

    Karanlığa meydan okudu

    , derbi sonrası 'e gelen taraftarlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

    , derbi sonrası 'e gelen taraftarlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 2011-12 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluk kupasını karanlıkta teslim alan tecrübeli hoca, yine ışıkların söndüğü bir anda sahaya çıktı ve sarı-kırmızılılarla sohbet etti. Büyük ilgi gören Terim, "Herkesin emeğine, yüreğinize sağlık. Burada bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürler... Şampiyonluk yolunda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karanlığa meydan okudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN