Fernando’da sorun yok – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da sorun yok

    Fernando’da sorun yok

    Uzun süredir sahalardan uzak kalan 'nun derbinin 59. dakikasında oyundan çıkması G.Saray taraftarını korkuttu.

    Uzun süredir sahalardan uzak kalan 'nun derbinin 59. dakikasında oyundan çıkması G.Saray taraftarını korkuttu. Hatta "Sezonu kapatacak" dedikoduları ortaya çıktı. Fakat Fernando'nun ciddi bir durumunun olmadığı ilk idmanda takımla birlikte çalışmaya çıkacağı bildirildi.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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