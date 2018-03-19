Belhanda ve Rodrıgues’ten forma şov – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    ve Rodrıgues’ten forma şov

    Belhanda ve Rodrıgues’ten forma şov

    Maçtan sonra G.Saray'ın iki yıldızı ve , taraftarları unutmadı.

    Maçtan sonra G.Saray'ın iki yıldızı ve , taraftarları unutmadı. Faslı oyuncu karşılaşma sonrasında Rodrigues'le beraber tribünlere gitti. 3'lü çektirdi. Ayrıca formalarını çıkararak sarı- kırmızılı taraftarlara attı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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