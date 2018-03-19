Soldado, Serdar Aziz'i çıldırttı! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
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    , 'i çıldırttı!

    Soldado, Serdar Aziz'i çıldırttı!

    Derbide kendisinin yaptığı harekete 'nun penaltı demesi üzerine çıldırdı.

    Derbide kendisinin yaptığı harekete 'nun penaltı demesi üzerine çıldırdı. Sarı-kırmızılı oyuncu, asıl kendisine dirsek atıldığını söyledi. Pozisyonu anlatan ve meslektaşını hedef alan Serdar, "İlk anda omzundan tuttum. Sonra bıraktım. Baktı pozisyon kaçtı, pozisyonu bitirecek gücü kalmadı, bana sarıldı. Önce sırtımdan, sonra da omzumdan çekti... Yere düşürdü. Bana attığı dirsek hakkında konuştu mu!.. Ayakları güçsüz ama çenesi oldukça güçlü bir arkadaş" diye konuştu.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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