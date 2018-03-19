Fener’e 10 gol – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Fener’e 10 gol

    Fener’e 10 gol

    ? ile arasındaki derbi haftası alt yapı maçlarıyla sürdü.

    ? ile arasındaki derbi haftası alt yapı maçlarıyla sürdü. Dün tam anlamıyla sarı-kırmızılı fırtına esti. 17 Yaş Altı Takımlarının kapışmasında Aslan ezeli rakibini 5-1 mağlup etti. Fırat Güllü 4 golle yıldızlaştı. Diğer golü Ali kaydetti. 19 Yaş Altı maçında da gülen Cimbom oldu. Aslan, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti. Galatasaray'a bu maçta galibiyeti getiren golleri Recep Gül (2), Ahmet Sivri, Ozan Kabak ve Yunus Akgün attı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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