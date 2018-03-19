5 şutta 0 isabet – Fotomaç – 19 Mart 2018
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HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    5 şutta 0 isabet

    5 şutta 0 isabet

    , 90 dakika sahada kaldığı deplasmanında 5 şut çekti.

    , 90 dakika sahada kaldığı deplasmanında 5 şut çekti. Fransız yıldız bunların hiçbirinde kaleyi bulamadı. Toplamda 8 kafa topu almayı başardı. Defansa gelip 2 önemli top çıkararak takımını rahatlattı. Maç boyunca yüzde 70 pas isabetiyle oynadı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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