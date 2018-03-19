Gomis’siz olmuyor – Fotomaç – 19 Mart 2018
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HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
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    ’siz olmuyor

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>’siz olmuyor

    , Bafetimbi 'in skora katkı sağlayamadığı maçlardan puan çıkarmakta zorlanıyor.

    , Bafetimbi 'in skora katkı sağlayamadığı maçlardan puan çıkarmakta zorlanıyor. Fransız yıldızın gole katkısı olmadığı 9 maçta sarı-kırmızılılar 5 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Sadece 2 galibiyet alabildi. 25 gol, 5 asistle oynuyor.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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