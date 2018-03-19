Cimbom sezona fırtına gibi başlamış ancak Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayan zorlu fikstürde darmadağın olmuştu. Teknik direktör İgor Tudor o dönemde takımı bir arada tutmayı başaramamış ve Aslan 15 puanın 9'unu yitirip zirveden inmişti.