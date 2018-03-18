İki değişiklik yaptı – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    İki değişiklik yaptı

    İki değişiklik yaptı

    'ın 'u 2-1 yendiği maçın başlangıç 11'inde 2 değişikliğe gidildi.

    'ın 'u 2-1 yendiği maçın başlangıç 11'inde 2 değişikliğe gidildi. Teknik direktör , cezalı duruma düşen Mariano Filho'nun yerine Martin Linnes'e görev verirken, orta sahada ise 'u yedek soyundurup, Reges'i sahaya sürdü. Öte yandan, ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında sakatlık yaşayan da derbinin yedekleri arasında yer aldı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:57
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