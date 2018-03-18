Galatasaray Play-Off aşkına!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 86-77 yendi.

Bu sonuçla, sarı-kırmızılılar 9. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 14. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 8-8 eşitlikle geçildi. Walker'a verilen teknik faulün ardından Hardy, Summers ve Renfroe ile sayılar bulan Galatasaray Odeabank, 9. dakikaya 21-13 üstünlükle girerken, ilk periyodu da Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 23-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda Simpson'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 16. dakikada Walker'ın üç sayılık basketiyle beraberliği yakaladı: 29-29. Savunmada sertliği artıran sarı-kırmızılılar, Göksenin Köksal, Juskevicius ve Taylor ile hücumda da tempoyu yakalayarak 18. dakikada skoru 37-29'a getirdi. Ev sahibi ekip, faul hakkını çeyreğin ortasında dolduran Galatasaray Odeabank karşısında serbest atışlardan üst üste sayılar bulsa da soyunma odasına 39-36 geride girdi.

İkinci yarı yüksek tempoda başlarken, Demir İnşaat Büyükçekmece 23. dakikada oyunda bir kez daha dengeyi sağladı: 45-45. Periyodun son bölümünde Hendrix ile boyalı alanda etkili olan Galatasaray Odeabank, final çeyreğine 64-57 önde gitti.

Son periyoda sarı-kırmızılılar top kayıplarıyla başladı. Simpson ve Wright etkili olmaya çalışan Demir İnşaat Büyükçekmece'ye toparlanarak Juskevicius ve Taylor ile karşılık veren Galatasaray Odeabank, 37. dakikada skoru 77-68 yaptı. Son bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, müsabakayı 86-77 kazandı.

Öte yandan, Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı oyuncuları, karşılaşma öncesinde sahaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla üzerlerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı tişörtlerle çıktı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, İsmail Aydın, Mehmet Karabilecen

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 13, Wright 16, Stojanovski 12, İlkan Karaman 6, Kairys 6, Simpson 7, Robinson 9, Merthan Mutlu 5, Oğulcan Baykan, Burak Can Yıldızlı 3

Galatasaray Odeabank: Mehmet Yağmur 3, Hardy 12, Renfroe 15, Summers 10, Hendrix 16, Ege Arar 6, Taylor 5, Juskevicius 15, Göksenin Köksal 4, Preldzic, Caner Topaloğlu

1. Periyot: 17-23

Devre: 36-39

3. Periyot: 57-64

Beş faulle çıkan: 34.33 Kairys (Demir İnşaat Büyükçekmece)