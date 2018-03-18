Galatasaray Play-Off aşkına!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 86-77 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 86-77 yendi.
Bu sonuçla, sarı-kırmızılılar 9. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 14. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 8-8 eşitlikle geçildi. Walker'a verilen teknik faulün ardından Hardy, Summers ve Renfroe ile sayılar bulan Galatasaray Odeabank, 9. dakikaya 21-13 üstünlükle girerken, ilk periyodu da Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 23-17 önde tamamladı.
İkinci periyoda Simpson'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 16. dakikada Walker'ın üç sayılık basketiyle beraberliği yakaladı: 29-29. Savunmada sertliği artıran sarı-kırmızılılar, Göksenin Köksal, Juskevicius ve Taylor ile hücumda da tempoyu yakalayarak 18. dakikada skoru 37-29'a getirdi. Ev sahibi ekip, faul hakkını çeyreğin ortasında dolduran Galatasaray Odeabank karşısında serbest atışlardan üst üste sayılar bulsa da soyunma odasına 39-36 geride girdi.
İkinci yarı yüksek tempoda başlarken, Demir İnşaat Büyükçekmece 23. dakikada oyunda bir kez daha dengeyi sağladı: 45-45. Periyodun son bölümünde Hendrix ile boyalı alanda etkili olan Galatasaray Odeabank, final çeyreğine 64-57 önde gitti.
Son periyoda sarı-kırmızılılar top kayıplarıyla başladı. Simpson ve Wright etkili olmaya çalışan Demir İnşaat Büyükçekmece'ye toparlanarak Juskevicius ve Taylor ile karşılık veren Galatasaray Odeabank, 37. dakikada skoru 77-68 yaptı. Son bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, müsabakayı 86-77 kazandı.
Öte yandan, Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı oyuncuları, karşılaşma öncesinde sahaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla üzerlerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı tişörtlerle çıktı.Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Zafer Yılmaz, İsmail Aydın, Mehmet Karabilecen
Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 13, Wright 16, Stojanovski 12, İlkan Karaman 6, Kairys 6, Simpson 7, Robinson 9, Merthan Mutlu 5, Oğulcan Baykan, Burak Can Yıldızlı 3
Galatasaray Odeabank: Mehmet Yağmur 3, Hardy 12, Renfroe 15, Summers 10, Hendrix 16, Ege Arar 6, Taylor 5, Juskevicius 15, Göksenin Köksal 4, Preldzic, Caner Topaloğlu
1. Periyot: 17-23
Devre: 36-39
3. Periyot: 57-64
Beş faulle çıkan: 34.33 Kairys (Demir İnşaat Büyükçekmece)
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:57
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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