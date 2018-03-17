Herkes Kadıköy'e – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Herkes 'e

    Herkes <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'e

    Sarı-kırmızılılar bugün Ülker Stadı'na tam kadro gidecek

    'da teknik direktör , cezalı-sakat ayrımı yapmadan herkesin 'e geleceğini iletti.

    İmparator, motivasyon ve konsantrasyon için takım halinde hareket edeceklerini söyledi.

    Daha önce kazanılan şampiyonluklarla da Terim tüm takımı 'e götürmüştü.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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