Fatih Terim'den derbi yorumu: "Yenmek için..."

İşte Terim'in açıklamaları:

"Defansı organize edersiniz, hücum stratejilerinizi belirlersiniz ama top çizgiyi geçmeyince olmaz. Keyifli bir maç oldu, pozisyon oyununu iyi oynadığımızı düşünüyorum. Puan farkına baktığımızda beraberlik iyi gibi duruyor ama açıkçası yenmek için çok uğraştık."