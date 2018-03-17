Fatih Terim'den derbi yorumu: "Yenmek için..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada "Yenmek için çok uğraştık" dedi.
İşte Terim'in açıklamaları:
"Defansı organize edersiniz, hücum stratejilerinizi belirlersiniz ama top çizgiyi geçmeyince olmaz. Keyifli bir maç oldu, pozisyon oyununu iyi oynadığımızı düşünüyorum. Puan farkına baktığımızda beraberlik iyi gibi duruyor ama açıkçası yenmek için çok uğraştık."
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:54
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Fatih Terim'den derbi yorumu: "Yenmek için..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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