Fatih Terim'den derbi yorumu: "Yenmek için..." – Fotomaç – 17 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'den derbi yorumu: "Yenmek için..."

    Fatih Terim'den derbi yorumu: "Yenmek için..."

    Galatasaray Teknik Direktörü , Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada "Yenmek için çok uğraştık" dedi.

    İşte Terim'in açıklamaları:
    "Defansı organize edersiniz, hücum stratejilerinizi belirlersiniz ama top çizgiyi geçmeyince olmaz. Keyifli bir maç oldu, pozisyon oyununu iyi oynadığımızı düşünüyorum. Puan farkına baktığımızda beraberlik iyi gibi duruyor ama açıkçası yenmek için çok uğraştık."

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Terim'den derbi yorumu: "Yenmek için..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN