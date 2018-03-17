Biri evinde kayıp diğeri deplasmanda – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Biri evinde kayıp diğeri deplasmanda

    Biri evinde kayıp diğeri deplasmanda

    İki ezeli rakibin zorlu randevusu öncesi bu sezonki istatistikleri dikkat çekiyor.

    İki ezeli rakibin zorlu randevusu öncesi bu sezonki istatistikleri dikkat çekiyor. sahasında oynadığı 12 maçın 7'sinde 3 puana uzandı, 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler 12 puan kaybederken, ise deplasmanda 20 puan kaptırdı. Aslan, dış sahada oynadığı 12 karşılaşmanın 5'ini kazandı, 1 beraberlikle elde edip, 6 kez sahadan hüsranla ayrıldı. Sarıkırmızılılar bu performansıyla deplasmanda lig 7.'si durumunda.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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