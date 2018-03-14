Divan toplanıyor – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Divan toplanıyor

    Divan toplanıyor
    G.saray'ın mart ayı olağan toplantısı bugün yapılacak. 13.30'daki toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari, sportif rapor incelemesi üyelerle paylaşılacak. Ayrıca 11 Nisan'daki divan kurulu başkanlık seçiminde adayların kullanacağı oy pusulasındaki renkler belirlenecek.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
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