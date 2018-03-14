15 kişilik protokole yoğun ilgi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    protokole yoğun ilgi

    15 kişilik protokole yoğun ilgi
    Tarihi F.Bahçe derbisini protokolden izleyebilmek için kulübe ve yöneticilere gelen yoğun talep büyük sıkıntı yarattı. Sarı-lacivertli kulübün sarı-kırmızılı yöneticilere protokolde ayırdığı bölüm için şimdiden 200'e yakın talep geldi. Maça gidecek 15 kişilik ekip arasında, başkan Cengiz, kurmayları ve divan başkanı olacağı ifade edildi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:48
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