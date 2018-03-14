3 ay sonra sahada – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    3 ay sonra sahada

    3 ay sonra sahada
    'da , derbisinde forma giyecek. Terim, dün sabah Sağlık Kurulu ile görüştü ve kendisine Brezilyalı yıldızın 90 dakikayı çıkaracak fizik gücü, tempoya sahip olduğu rapor edildi. Kart sınırında olması nedeniyle Terim'in, karşısında görev vermediği Fernando tam 3 ay sonra ilk 11'de yer alacak.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
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