Samuray açıldı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Samuray açıldı

    Samuray açıldı

    Ara transferde İnter’den kiralanan üst üste ikinci asistini ’e yaptı, galibiyette kilit rol oynadı

    , karşısında ecel terleri dökerken, galibiyetin kapısını aralayan golde asist 'dan geldi. Devre arasında İnter'den kiralanan Japon futbolcu, 86. dakikada sol kanattan altıpasa çok sert ve kavisli bir orta kesti. voleyle meşin yuvurlağı filelere yollayıp, tribünleri ayağa kaldırdı. Nagatomo böylece ligde üst üste ikinci asistini gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu geçen hafta maçında da bir asist yapmıştı. Nagatomo oyun genelinde de mücadelesiyle takımın en iyileri arasında yer alırken, bir gollük şutunu kaleci Serkan güçlükle çıkardı.

    Nagatomo oynadığı istikrarlı futbolla sol kanatta yıllardır süren krize son verdi.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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