G.Saray'dan taraftara derbi jesti – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'dan taraftara derbi jesti

    G.Saray'dan taraftara derbi jesti

    , 'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı derbi maçın son antrenmanını sarı-kırmızılı taraftarların önünde yapacak.

    Kulübünden yapılan açıklamada, derbi öncesindeki son idmanın 16 Mart Cuma günü Stadı'nda saat 19.00'da taraftarlara açık gerçekleştirileceği bildirildi.

    Açıklamada, 13-16 Mart tarihlerinde 'daki GS Store mağazalarından en az 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarların antrenmanı tribünden takip edebileceği belirtildi.

    Yine aynı tarihlerde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı gişesinden Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu bileti alan taraftarların da antrenmanı izleyebileceği aktarıldı.

    Kombine sahibi Galatasaray taraftarının da antrenmanı takip etme hakkına sahip olacağı kaydedildi.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'dan taraftara derbi jesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN