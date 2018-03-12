G.Saray'dan taraftara derbi jesti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın son antrenmanını sarı-kırmızılı taraftarların önünde yapacak.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, derbi öncesindeki son idmanın 16 Mart Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da taraftarlara açık gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, 13-16 Mart tarihlerinde İstanbul'daki GS Store mağazalarından en az 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarların antrenmanı tribünden takip edebileceği belirtildi.
Yine aynı tarihlerde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı gişesinden Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu bileti alan taraftarların da antrenmanı izleyebileceği aktarıldı.
Kombine sahibi Galatasaray taraftarının da antrenmanı takip etme hakkına sahip olacağı kaydedildi.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:47
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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