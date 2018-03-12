Fenerbahçe'yi yeneceğiz – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'yi yeneceğiz

    Fenerbahçe'yi yeneceğiz

    “Her şeyin bir ilki vardır. İnşallah Kadıköy’de bir ilk olacak, bu sezon yeneceğiz Aziz Yıldırım’ı başarılı buluyorum. Kim başkan olursa olsun saygı gösteririz!..”

    Başkanı Mustafa Cengiz, hafta sonundaki F.Bahçe derbisi için iddialı açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılı ekibin başkanı, G.Saray'ın bu sezon Kadıköy'de kazanacaklarına inandığını ifade ederek, "Her şeyin bir ilki vardır. İnşallah Kadıköy'de bir ilk olacak, F.Bahçe'yi yeneceğiz" yorumunu yaptı. G.Saray ile F.Bahçe arasındaki gerginlik hakkında da konuşan Cengiz, "Benim büyüdüğüm ortam kulüplerin maçlarında yan yana oturmaktı. Biz birlikte maç seyrederdik. Sonra ortaya polis girdi, sonra bir erezyon oldu, sonra bir takım stat kapıları açıldı ikinci yarılarda. Kötü parayı, para kovar. Kötü seyirciyi, seyirci kovar. İyi kurttan kötü kurttan hangisi kazanacak diye sorarsanız; hangisini beslerseniz o kazanır" dedi.

    BİZİM ÖNEMLİ RAKİBİMİZ
    Başkan Cengiz, "Aziz Yıldırım ile ilgili görüşünüz nedir?" sorusunu da şu yanıtı verdi: "Şike süreciyle ilgili söylemlerim oldu. F.Bahçe bizim çok büyük rakibimiz, F.Bahçe ne kadar kaliteliyse biz o kadar büyük oluruz, o kadar kaliteli oluruz. Ben bütün camialara saygı içindeyim. Ama 'respect' (saygı) duymak zorundasınız. Ben bu bağlamda Aziz Yıldırım başarılı buluyorum. G.Saray, F.Bahçe gibi camialara 20 yıl hizmet etmiş, tabii bir söylem söylemek istemem. Ben bunu söyleyemem F.Bahçe camiası yanlış anlamasın, kim başkan olursa saygı gösteririz."

    Gomis ve Terim ile uzun yıllar beraberiz!
    Galatasaray'ın Gomis'i gönderme gibi bir düşüncesi olmadığını ifade eden Cengiz, "Biz hiçbir futbolcumuzu göndermeyiz. Göndereceksek de (Gomis için) önce teknik heyete sorarız. Bizde teknik kadro ne derse o olur, ama son sözü yönetim söyler. Gomis inşallah bizde giderek idol olacak. Fatih hoca Florya'ya tertemiz hale getirdi. Kesinlikle Fatih hocayla iş birliğini uzun soluklu görüyorum. Hocamız gecesini gündüzüne katıyor" yorumunu yaptı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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