Fenerbahçe'yi yeneceğiz

hafta sonundakiderbisi içiniddialı açıklamalarda bulundu.CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularınıyanıtlayan sarı-kırmızılıekibin başkanı,'ınbu sezon Kadıköy'de kazanacaklarınainandığını ifade ederek,"Her şeyin bir ilki vardır. İnşallah'de bir ilk olacak,'yi yeneceğiz" yorumunuyaptı.ilearasındaki gerginlik hakkındada konuşan"Benimbüyüdüğüm ortam kulüplerinmaçlarında yan yana oturmaktı.Biz birlikte maç seyrederdik.Sonra ortaya polis girdi,sonra bir erezyon oldu, sonrabir takım stat kapıları açıldıikinci yarılarda. Kötü parayı,para kovar. Kötü seyirciyi, seyircikovar. İyi kurttan kötü kurttanhangisi kazanacak diye sorarsanız;hangisini beslersenizo kazanır" dedi.ile ilgili görüşünüz nedir?"sorusunu da şu yanıtı verdi:"Şike süreciyle ilgili söylemlerimoldu.bizim çokbüyük rakibimiz,nekadar kaliteliyse biz o kadarbüyük oluruz, o kadar kalitelioluruz. Ben bütün camialarasaygı içindeyim. Ama 'respect'(saygı) duymak zorundasınız.Ben bu bağlamda'ıbaşarılı buluyorum.gibi camialara20 yıl hizmet etmiş, tabii birsöylem söylemek istemem. Benbunu söyleyemem F.Bahçe camiasıyanlış anlamasın, kimbaşkan olursa saygı gösteririz."Galatasaray'ın Gomis'i gönderme gibi bir düşüncesi olmadığını ifade eden Cengiz, "Biz hiçbir futbolcumuzu göndermeyiz. Göndereceksek de (Gomis için) önce teknik heyete sorarız. Bizde teknik kadro ne derse o olur, ama son sözü yönetim söyler. Gomis inşallah bizde giderek idol olacak. Fatih hoca Florya'ya tertemiz hale getirdi. Kesinlikle Fatih hocayla iş birliğini uzun soluklu görüyorum. Hocamız gecesini gündüzüne katıyor" yorumunu yaptı.