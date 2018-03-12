Fenerbahçe'yi yeneceğiz
“Her şeyin bir ilki vardır. İnşallah Kadıköy’de bir ilk olacak, bu sezon yeneceğiz Aziz Yıldırım’ı başarılı buluyorum. Kim başkan olursa olsun saygı gösteririz!..”
BİZİM ÖNEMLİ RAKİBİMİZ
Başkan Cengiz, "Aziz Yıldırım ile ilgili görüşünüz nedir?" sorusunu da şu yanıtı verdi: "Şike süreciyle ilgili söylemlerim oldu. F.Bahçe bizim çok büyük rakibimiz, F.Bahçe ne kadar kaliteliyse biz o kadar büyük oluruz, o kadar kaliteli oluruz. Ben bütün camialara saygı içindeyim. Ama 'respect' (saygı) duymak zorundasınız. Ben bu bağlamda Aziz Yıldırım'ı başarılı buluyorum. G.Saray, F.Bahçe gibi camialara 20 yıl hizmet etmiş, tabii bir söylem söylemek istemem. Ben bunu söyleyemem F.Bahçe camiası yanlış anlamasın, kim başkan olursa saygı gösteririz."
Gomis ve Terim ile uzun yıllar beraberiz!
Galatasaray'ın Gomis'i gönderme gibi bir düşüncesi olmadığını ifade eden Cengiz, "Biz hiçbir futbolcumuzu göndermeyiz. Göndereceksek de (Gomis için) önce teknik heyete sorarız. Bizde teknik kadro ne derse o olur, ama son sözü yönetim söyler. Gomis inşallah bizde giderek idol olacak. Fatih hoca Florya'ya tertemiz hale getirdi. Kesinlikle Fatih hocayla iş birliğini uzun soluklu görüyorum. Hocamız gecesini gündüzüne katıyor" yorumunu yaptı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
Fenerbahçe'yi yeneceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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