Mücadeleye iyi hazırlandıklarını ifade eden Albayrak, "Maça gelirken takım otobüsünde muhteşem bir hava vardı. Şarkı söyleyerek buraya geldik. Ancak ikinci dakikada gol yedik, beklemediğimiz bir goldü. Ondan sonra birçok pozisyondan yararlanamadık, hatta penaltıyı bile kaçırdık. Soyunma odasında muhteşem bir konuşma oldu. Kenetlendik, taraftarlarımızla bir olduk ve maçı kazandık. Puanımızı 53'e çıkardık. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.



"DERBİDEN İYİ BİR SKORLA DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Ligin 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçın önemli olduğunun altını çizen Albayrak, "Derbinin bilincindeyiz, ona göre hazırlanacağız. En azından bu haftayı kayıpsız kapattık. İkinci yarıda kırmızı kart görme korkusu yaşadık. Çünkü çok agresif oynamaya başlamıştık. Allah'a şükürler olsun kırmızı kart olmadı. Derbiden iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Deplasmanra sarı-lacivertli ekibe uzun süredir kazanamamaları ile ilgili soru üzerine Albayrak, şu cevabı verdi: "Her şeyin bir ilki vardır. Allah'ın izniyle bu da ilk olacaktır. Rakibimiz de çok güçlü. Bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiler. İyi bir maç olacak. İnşallah futbolseverlere güzel bir maç izletir ve kazanan da biz oluruz."



"HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın karşılaşmada yaşadığı rahatsızlıkla ilgili konuşan Albayrak, "Herkes benim rahatsızlandığımı düşünürken, Hasan Şaş sürprizi oldu. Soyunma odasında görülmeye değer bir görüntü vardı. Bütün futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Çok büyük moral kazandık. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Galatasaray'da bahar havası var" ifadelerini kullandı.



"UEFA'DAN CEZA ALMAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Abdurrahim Albayrak, UEFA ile yapılan görüşmeyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: "Mustafa Cengiz Başkanım sağ olsun gitti ve görüşmeyi yaptı. Uzun bir görüşme oldu. Başkanımız ile bugün toplantı yaptık. Ceza almamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde birçok şey daha yapacağız. Bizden önceki dönemlerde sözler verilmiş ama yerine getirilmemiş. Bu taahhütlerin altından kalkmak için gece gündüz çalışıyoruz.