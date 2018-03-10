Şehitler için mevlit
ULTRASLAN'IN Sinop temsilciliği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için mevlit okuttu. Tershane Camisi'ndeki programdan sonra vatandaşlara ikramda bulunuldu. UltrAslan Sinop Temsilcisi Özger Turhan, "Umarım harekat başarıyla biter . Şanlı bir mücadele veren Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz" dedi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:15
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