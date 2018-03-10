Şehitler için mevlit – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Şehitler için mevlit

    Şehitler için mevlit
    ULTRASLAN'IN Sinop temsilciliği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için mevlit okuttu. Tershane Camisi'ndeki programdan sonra vatandaşlara ikramda bulunuldu. Sinop Temsilcisi Özger Turhan, "Umarım harekat başarıyla biter . Şanlı bir mücadele veren Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz" dedi.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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