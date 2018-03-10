Öğüdücü ve Yıldız da gitti
Yönetim, GS Store’lardan sorumlu Ali Öğüdücü ve Uğur Yıldız’la yolları ayırdı
YENİ yönetim yapılanma çalışmalarına devam ediyor... Cenk Ergün'ün futbol direktörlüğünden alınmasının ardından, GS Store'lardan sorumlu pazarlama ve ticaret direktörü Ali Öğüdücü'nün görevine de son verildi... Cenk Ergün'ün eski yardımcısı Uğur Yıldız ile de yollar ayrıldı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:57
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