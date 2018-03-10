Öğüdücü ve Yıldız da gitti – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Öğüdücü ve Yıldız da gitti

    Öğüdücü ve Yıldız da gitti

    Yönetim, ’lardan sorumlu ve ’la yolları ayırdı

    YENİ yönetim yapılanma çalışmalarına devam ediyor... Cenk Ergün'ün futbol direktörlüğünden alınmasının ardından, 'lardan sorumlu pazarlama ve ticaret direktörü 'nün görevine de son verildi... Cenk Ergün'ün eski yardımcısı ile de yollar ayrıldı.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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