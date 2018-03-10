Galatasaray ile Konyaspor 34. randevuda
Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı - Konyaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 22 müsabakada galip gelemedi - İstanbul'daki 16 karşılaşmadan 14'ünü Galatasaray kazandı, 2'si berabere bitti, Konyaspor deplasmanda galip gelemedi
İki takım arasında geride kalan 33 lig maçından 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 68 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi.
Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.
Öte yandan, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, İstanbul'da 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.
Konyaspor'un hasreti
Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 22 maçtır yenemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 22 karşılaşmadan 18'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.
Galatasaray evinde hiç yenilmedi
Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçından 14'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.
Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı.
İstanbul'da ev sahibi ekip 43, konuk takım ise 12 gol attı.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 2-1 galip geldi.
En farklı skorlu galibiyetler
2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:57
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 18
Yorum
macckollikk Evet aynen öyle bilerek kart gördü.
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 4
Yorum
muhittin Algı yapmayın...Fenerbahçe ile ligde maçımız kalmadı,bu yüzden direkt rakibimiz değil diyor...gs ve başakşehir ile oynayacağız yener üstüne
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 18
Yorum
muhittin Emre kendine zorla sarı göstertti,öteki çift sarı...sol bek adamın ayağının üstüne bastı,direk kırmızı ama sarı bile yok..kendinizi avutun.
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