Galatasaray ile Konyaspor 34. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı - Konyaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 22 müsabakada galip gelemedi - İstanbul'daki 16 karşılaşmadan 14'ünü Galatasaray kazandı, 2'si berabere bitti, Konyaspor deplasmanda galip gelemedi

İki takım arasında geride kalan 33 lig maçından 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 68 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Öte yandan, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, İstanbul'da 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Konyaspor'un hasreti

Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 22 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 22 karşılaşmadan 18'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.

Galatasaray evinde hiç yenilmedi

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçından 14'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı.

İstanbul'da ev sahibi ekip 43, konuk takım ise 12 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 2-1 galip geldi.

En farklı skorlu galibiyetler

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.