Konyaspor, Galatasaray'dan çekinmiyor
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.
Ahmet Baydar, rakiplerinden çekinmediklerini belirterek, "Biz hiçbir zaman rakiplerinden çekinen bir takım olmadık. Galatasaray'dan da çekinmiyoruz. İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gideceğiz. Orada güzel bir galibiyet alarak hem taraftarımızın ve kulübümüzün yüzünü güldürmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.
"Yeni hocamız Sergen Yalçın'la ilk maçımıza çıkacağız" diyen Baydar, "Hocamızın Galatasaray'a şansı tutuyor. Bu nedenlede kendimizi şanslı hissediyorum. İnşallah bu maçtada böyle olacak. Önümüzde 10 zorlu maç var. Her maç birbirinden zorlu ve önemli. Ancak bizim puan ya da puanlar almaktan başka bir çaremiz yok. Bunu yapabilecek bir kadroya ve hocaya sahip olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:44
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Savunma erteleme yok ceza var!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Ne Canere ,ne Pepeye ne Taliscaya ne Quresmaya verdiğiniz cezalar Ne Van persieye,ne fernandoya vermediğiniz cezalar BJK yi engelleyemez.
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''Para için değil forma için oynadık!''
Toplam 3
Yorum
Gslı Neden gittin ki..Hayır city e united a gitsen anlayacağım..Gittiğin takım yerlerde..Umarım daha iyi yerlere gelirsinde bizede para gelir
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Savunma erteleme yok ceza var!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ KATILIYORUM GELDİĞİ GÜNDEN BERİ SÖYLÜYORUM LENSİN TEK EKSİĞİ MAÇ EKSİKLİĞİ OLMASIDIR...
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