Konyaspor, Galatasaray'dan çekinmiyor – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    , 'dan çekinmiyor

    <a href="/index/konyaspor?id=8e31f089-4f66-4715-b81a-7e930ef74788" class="" rel="tag">Konyaspor</a>, <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan çekinmiyor

    Atiker Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü , hafta sonu oynanacak maçından puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

    , rakiplerinden çekinmediklerini belirterek, "Biz hiçbir zaman rakiplerinden çekinen bir takım olmadık. 'dan da çekinmiyoruz. 'a puan ya da puanlar almak için gideceğiz. Orada güzel bir galibiyet alarak hem taraftarımızın ve kulübümüzün yüzünü güldürmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

    "Yeni hocamız 'la ilk maçımıza çıkacağız" diyen Baydar, "Hocamızın 'a şansı tutuyor. Bu nedenlede kendimizi şanslı hissediyorum. İnşallah bu maçtada böyle olacak. Önümüzde 10 zorlu maç var. Her maç birbirinden zorlu ve önemli. Ancak bizim puan ya da puanlar almaktan başka bir çaremiz yok. Bunu yapabilecek bir kadroya ve hocaya sahip olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:44
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