El-Gharafa Sneijder'le kazandı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    El-Gharafa 'le kazandı

    El-Gharafa Sneijder'le kazandı

    Katar Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta El-Gharafa, deplasmanda El-Sailiya'yı 3-0 mağlup etti.

    Teknik direktörlüğünü 'un yaptığı El-Gharafa, 20. hafta mücadelesinde El-Sailiya'ya konuk oldu.

    Wesley ve Mehdi Taremi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan El-Gharafa, Hollandalı yıldızın 90. dakikada bir kez daha fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu galibiyetle El-Gharafa puanını 32'ye çıkarırken, El-Sailiya 25 puanda kaldı.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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