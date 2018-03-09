Transfer yasağı bekleniyor – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Transfer yasağı bekleniyor

    Transfer yasağı bekleniyor
    Daha önce 'dan bir yıl men cezası alan 'a, yeni bir men cezası gelmesi beklenmiyor. Futbolun patronunun, bu kez sarı-kırmızılı kulübe 'transfer kısıtlaması' cezası vermesi ihtimali yüksek görülüyor. UEFA'nın daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de uyguladığı cezayı Galatasaray'a vermesi halinde, sarı-kırmızılı takımın gelecek dönem içerisindeki transfer politikası da şekillenmiş olacak.

    ?TEDBİR KONABİLİR
    UEFA, Galatasaray'ın UEFA gelirlerine tedbir koyma yolunu da seçebilir. Bu durumda Galatasaray Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ederse, kazanacağı rakamlara UEFA'nın belirlediği şekilde tedbir konabilir. UEFA, kulübün finansal gelişimine göre bu tedbiri ilerleyen sezonlarda kaldırabiliyor.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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