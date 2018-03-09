Transfer yasağı bekleniyor
?TEDBİR KONABİLİR
UEFA, Galatasaray'ın UEFA gelirlerine tedbir koyma yolunu da seçebilir. Bu durumda Galatasaray Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ederse, kazanacağı rakamlara UEFA'nın belirlediği şekilde tedbir konabilir. UEFA, kulübün finansal gelişimine göre bu tedbiri ilerleyen sezonlarda kaldırabiliyor.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:23
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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