Özbek’ten Cengiz’e uyarı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Özbek’ten Cengiz’e uyarı

    Özbek’ten Cengiz’e uyarı

    “Elimiz kuvvetli gidiyoruz. ’ı yaralayacak tek şey, uyulamayacak bir planın UEFA’ya verilmesi

    'ın eski başkanı , UEFA ile yapılacak kritik toplantı öncesinde yönetime uyarılarda bulundu. UEFA'nın 3 yıllık yol haritasını öğrenmek istediğini belirten Özbek, "Giden arkadaşların bu planları ve Riva'yı, Florya'yı, sermaye artışını anlatmaları gerekiyor. UEFA'nın en çok dikkat ettiği ve Galatasaray'ı yaralayacak tek şey, uyulamayacak bir planın UEFA'ya verilmesi. Bu geçmişte başımıza geldi. Bu planın çok iyi anlatılması gerekiyor" dedi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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