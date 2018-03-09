Galatasaray sorgu odasına
2016’da 1 yıl Avrupa’dan men cezası alan sarı-kırmızılı kulüp, bugün Nyon’da Finansal Fair Play Komitesi ile bir kez daha bir araya gelecek
KİMLERLE GİDECEK?
Sarı-kırmızılı yöneticileri dinleyecek olan komite, yapacağı incelemenin ardından kulüple ilgili karar verecek. Futbolun patronu, borçların sürdürülebilir olduğuna inanmaz veya ikna olmaz ise transfer yasağı, para cezası veya Avrupa kupalarından men gibi ciddi yaptırımlar uygulayacak. Başkanlığının ilk ayı sonunda kucağında saatli bir bomba bulan Başkan Mustafa Cengiz, dış ilişkiler sorumlusu Sedef Hacısalihoğlu ve iki tanınmış avukat ile birlikte savunma yapacak.
KIYAM HAREKETİYİZ
Hazırlıklarını en kötü senaryoya göre yapan Cengiz, UEFA'ya, "Size geçmişi değil, doğruları söyleyeceğiz. Sizi kandırmaya gelmedik. Hayali rakamlarla yola çıkmadık. Bir yeniden ayağa kalkma, kıyam hareketiyiz. G.Saray Genel Kurulu, bu tabloya zaten gereken tepkiyi gösterdi. Bizim 2 yıla ihtiyacımız var" diyeceğini açıkladı. UEFA yöneticileriyle daha önce yaptığı görüşmelerdeki izlenimlerini de paylaşan Cengiz, ağır bir ceza beklemediklerini de ifade etti.
NİYE BU NOKTAYA GELİNDİ?
Galatasaray'ın yeniden UEFA'nın karşısına çıkmasının sebebi 2016'da kulübün Avrupa Kupaları'nın dışında bırakılmasına neden olan anlaşmaya uyulmaması... O anlaşma gereği Galatasaray, UEFA Kulüp Finansal Denetim Teşkilatı'nı yöneten usul kurallarının 15. maddesine imza attı. O madde ile CFCB'nin eline "sözleşme koşullarına uyulmadığı takdirde kulüpler direkt olarak yargı komisyonuna sevk edilir" yetkisi verildi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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