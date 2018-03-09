Feghouli kendini aştı
Ligde ve kupada oynadığı 22 maçta 6 gol, 8 asist üreten Sofiane Feghouli, ofansif anlamda şimdiden ‘kariyer rekoruna’ ulaştı
Türkiye eşsiz bir ülke
Feghouli, ülkesi Cezayir'in Competition gazetesine röportaj verdi. Yıldız oyuncu, Türkiye'ye ve G.Saraylı taraftarlara övgü yağdırdı. "Sahaya her çıktığımızda mükemmel bir atmosfer var. Taraftarlar çok hevesli. Kolayca sevmiyorlar. En iyilerden olmalısınız. Bir kere kabul edildiğinizde ise aileden oluyorsunuz" diyen Sofiane, "Türkiye ve İstanbul çok güzel. Ailem burada yaşamaktan mutlu. Şampiyon belki de son hafta belli olacak" diye konuştu.
Ergün'e teşekkür
Feghouli, futbol direktörlüğü görevine son verilen Cenk Ergün'e veda mesajı gönderdi. Yıldız, "Bu yaz Galatasaray'a gelmem için gösterdiği emekten dolayı Cenk Ergün'e teşekkür etmek istiyorum. Seni tebrik ediyor ve gelecekteki işlerin için başarılar diliyorum" dedi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:41
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Valbuena'ya ABD'den teklif
Toplam 8
Yorum
birisi hemen yollansın oyuncu üst düzey değil
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Yüzleşme
Toplam 8
Yorum
halo valbuena 33 yaşında bile bile aldınız bu yaşta ne defansı yapacak adam..bırakın serbest oynasın daha faydalı olur..
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Malatya tehlikeli
Toplam 3
Yorum
Perde Arkası Malatya tehlikeli, Akhisar tehlikeli, Gençlerbirliği tehlikeli. Vah FB vah. Sen ne hallere düştün... Büyük takımken sıradan takım oldun.
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