Feghouli kendini aştı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Feghouli kendini aştı

    Feghouli kendini aştı

    Ligde ve kupada oynadığı 22 maçta 6 gol, 8 asist üreten , ofansif anlamda şimdiden ‘kariyer rekoruna’ ulaştı

    'ın Cezayirli futbolcusu kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon ligde ve kupada oynadığı 22 maçta 6 gol, 8 asistle hücuma 14 kez katkıda bulunurken, ofansif anlamda şimdiden en iyi dönemine imza attı. Sezon başında West Ham'dan transfer edilen yıldızın önceki en iyi performansı ise Valencia'daydı. Asist rekoru da geldi 2014-15'te Valencia formasıyla La Liga'da 33 maça çıkan Sofiane, 6 gol, 5 asist üretmişti. Feghoule ayrıca 7-0'lık Karabük maçında yaptığı 3 asist ile kariyerinde ilk defa bir maçta 3 gol pası verdi. 28 yaşındaki futbolcunun ayağı da uğurlu geliyor. Galatasaray, Feghouli'nin bu sezon skora katkı sağladığı 10 karşılaşmanın 9'unu kazandı. Sadece, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu

    Türkiye eşsiz bir ülke
    Feghouli, ülkesi Cezayir'in Competition gazetesine röportaj verdi. Yıldız oyuncu, Türkiye'ye ve G.Saraylı taraftarlara övgü yağdırdı. "Sahaya her çıktığımızda mükemmel bir atmosfer var. Taraftarlar çok hevesli. Kolayca sevmiyorlar. En iyilerden olmalısınız. Bir kere kabul edildiğinizde ise aileden oluyorsunuz" diyen Sofiane, "Türkiye ve İstanbul çok güzel. Ailem burada yaşamaktan mutlu. Şampiyon belki de son hafta belli olacak" diye konuştu.

    Ergün'e teşekkür
    Feghouli, futbol direktörlüğü görevine son verilen Cenk Ergün'e veda mesajı gönderdi. Yıldız, "Bu yaz Galatasaray'a gelmem için gösterdiği emekten dolayı Cenk Ergün'e teşekkür etmek istiyorum. Seni tebrik ediyor ve gelecekteki işlerin için başarılar diliyorum" dedi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:41
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