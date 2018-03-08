Terim'in kurmayları yetenek avında!
Fatih Terim'in yeni kurmayları Avrupa'da genç yetenekleri de takip ediyor.
Terim, eski talebelerini göreve çağırırken kadroya katılan isimler sadece A takım için değil altyapıya da futbolcu araştırıyor. Elmander Kuzey Avrupalı oyuncuları, Eboue de Afrika kökenli oyuncuları izliyor. Necati ve Gökhan Zan ise Türkiye'deki isimlerin yanı sıra gurbetçi oyuncuları da takibe aldı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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