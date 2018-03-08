Terim'in kurmayları yetenek avında! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'in kurmayları yetenek avında!

    <a href="/index/terim?id=331ca17c-40a5-4816-83d7-733ccad147a4" class="" rel="tag">Terim</a>'in kurmayları yetenek avında!

    Fatih Terim'in yeni kurmayları Avrupa'da genç yetenekleri de takip ediyor.

    Terim, eski talebelerini göreve çağırırken kadroya katılan isimler sadece A takım için değil altyapıya da futbolcu araştırıyor. Elmander Kuzey Avrupalı oyuncuları, Eboue de Afrika kökenli oyuncuları izliyor. Necati ve Gökhan Zan ise Türkiye'deki isimlerin yanı sıra gurbetçi oyuncuları da takibe aldı.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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