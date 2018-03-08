Eto’o’nun boşu yok – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ’o’nun boşu yok

    Eto’o’nun boşu yok
    Konya'nın karşısında en büyük kozu Samuel Eto'o olacak. Kamerunlu yıldız, Türkiye'de Galatasaray'a karşı çıktığı 5 maçta 4 gol atıp, 3 de asist yaptı. Ayrıca, 'o'nun Chelsea formasıyla da bir golü bulunuyor. Sergen Yalçın'ın tecrübeli futbolcuyu bu zorlu maça özel olarak hazırladığı belirtiliyor.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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