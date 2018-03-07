Cimbom'un Jardel geliri gündem oldu!

The Guardian gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, takımların futbolcu transferinden ülkesinin kendi parası cinsinden en çok kar elde ettiği satışlar araştırmasında Galatasaray'ın Jardel transferi ön plana çıktı.

2000 yılında Galatasaray Porto'dan 28 milyon dolar yani o zamanki kurla 17.5 milyon liraya transfer ettiği yıldız golcüyü daha sonra Sporting Lizbon kulübüne 30 milyon dolara yani dönemin kuruyla 42 milyon liraya satmıştı. Böylece satıştan yaklaşık 25 milyon lira kar eden sarı-kırmızılılar listede ön plana çıktı.