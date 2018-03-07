Cimbom'un Jardel geliri gündem oldu!
Gomis'in Karabük maçıyla gol rekorunu elinden aldığı "Süper Mario" Jardel'in transferinden Galatasaray'ın bonservis kazancı İngiliz basınında kapak oldu.
The Guardian gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, takımların futbolcu transferinden ülkesinin kendi parası cinsinden en çok kar elde ettiği satışlar araştırmasında Galatasaray'ın Jardel transferi ön plana çıktı.
2000 yılında Galatasaray Porto'dan 28 milyon dolar yani o zamanki kurla 17.5 milyon liraya transfer ettiği yıldız golcüyü daha sonra Sporting Lizbon kulübüne 30 milyon dolara yani dönemin kuruyla 42 milyon liraya satmıştı. Böylece satıştan yaklaşık 25 milyon lira kar eden sarı-kırmızılılar listede ön plana çıktı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:30
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''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 5
Yorum
aslan Galatasarayı kurtarmak kolay ama başımızda düzgün başkan yok. 50.000 tl. veren herkesi üye yap ne borç kalır ne sıkıntı.....
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Çalımbay fırtınası dindi
Toplam 3
Yorum
SENDE Mİ RIZA !... Koşamayan, ayağında topu tutamayan, şut çekemeyen N'dome oynuyor, Hugo oturuyor. Niye aldınız Hugo'yu satın bari adam küflenmesin. Yazık !.
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Alex Türkiye'ye geliyor
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Bir takımın gidişatı bu kadar baltalanır, dışarıdan tarafsız gözle baktığımda çırpınan bir takım boş trübünler ve dışarıdan sürekli baltalan
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