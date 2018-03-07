Albayrak'tan yakın takip!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki grubu ayrıldı. Bir grup top kapma ve saklama çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda çift kale maç oynadı.

Antrenmanın son bölümünde ise yarım sahada çift kale maç yapıldı. Futbolcuların keyifli olduğu gözlenen antrenmanda sarı-kırmızılıların yıldız forveti Bafetimbi Gomis ile son haftalarda başarılı performans sergileyen Garry Rodrigues, çift kale maçta attıkları gollerle dikkati çekti.

Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Jason Denayer'in yer almadığı antrenmanı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Aybayrak da takip etti.

Galatasaray, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.