Albayrak'tan yakın takip!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 11 Mart Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki grubu ayrıldı. Bir grup top kapma ve saklama çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda çift kale maç oynadı.
Antrenmanın son bölümünde ise yarım sahada çift kale maç yapıldı. Futbolcuların keyifli olduğu gözlenen antrenmanda sarı-kırmızılıların yıldız forveti Bafetimbi Gomis ile son haftalarda başarılı performans sergileyen Garry Rodrigues, çift kale maçta attıkları gollerle dikkati çekti.
Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Jason Denayer'in yer almadığı antrenmanı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Aybayrak da takip etti.
Galatasaray, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:25
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 vurmak serbes q7 dokunduan kart vaybe hakemlik bitmiş
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 kıskançlıgı var rakip takımlarda boyle yetenek olmadıgı çin
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 kıslanıyorlar onun için cezayı çok veriyorler
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