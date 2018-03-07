Albayrak'tan yakın takip! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Albayrak'tan yakın takip!

    Albayrak'tan yakın takip!

    , 'de 11 Mart Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki grubu ayrıldı. Bir grup top kapma ve saklama çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda çift kale maç oynadı.

    Antrenmanın son bölümünde ise yarım sahada çift kale maç yapıldı. Futbolcuların keyifli olduğu gözlenen antrenmanda sarı-kırmızılıların yıldız forveti Bafetimbi Gomis ile son haftalarda başarılı performans sergileyen Garry Rodrigues, çift kale maçta attıkları gollerle dikkati çekti.

    Sakatlıkları bulunan ile 'in yer almadığı antrenmanı, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Aybayrak da takip etti.

    Galatasaray, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:25
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