Tehlikeli viraj

yarışında takipçilerindenile aynı puanıpaylaşan ve averaj ile zirvede bulunankalan 10 maçlık süreçte en zorlu periyoduna giriyor. Sarı-kırmızılı takım, teknik direktörgöreve geldiğinden bu yana ilk kez birbirinden zorlu maçlara arka arkaya çıkacak. İlk olarak bu hafta düşmeme mücadelesi verenağırlayacak olan Aslan, 26. haftada isedeplasmanına gidecek. Sonrasınaile içeride kapışacak Aslan, ardından başkentteile karşılaşacak.Zirveyi büyük oranda etkileyecek bir diğer mücadele ise 29. haftadaile yapılacak. Aslan'ın zorlu periyodu bununla da sınırla kalmayacak. Ligin 30. maçında yine şu an düşme hattına yakın olandeplasmanına gidecek sarıkırmızılılar, 29 Nisan'da ise bellki de şampiyonu belirleyecek olan derbideağırlayacak. Son olarak7 gol atan, sakat oyuncuları da iyileşmeye başlayanzorlu dönemeçlerden nasıl çıkacağı şimdiden merak konusu.