Tehlikeli viraj
Kalan 10 maçlık periyotta 2’si içeride 3 derbi maça çıkacak olan Aslan, 2 mücadelede ise düşme korkusu yaşayan takımlarla karşılaşacak. Bir Başakşehir sınavı da cabası
SAKATLAR İYİLEŞİYOR
Zirveyi büyük oranda etkileyecek bir diğer mücadele ise 29. haftada Başakşehir ile yapılacak. Aslan'ın zorlu periyodu bununla da sınırla kalmayacak. Ligin 30. maçında yine şu an düşme hattına yakın olan Alanya deplasmanına gidecek sarıkırmızılılar, 29 Nisan'da ise bellki de şampiyonu belirleyecek olan derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Son olarak Karabük'e 7 gol atan, sakat oyuncuları da iyileşmeye başlayan Galatasaray'ın zorlu dönemeçlerden nasıl çıkacağı şimdiden merak konusu.
Savaş ÇORLU
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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