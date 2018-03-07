Tehlikeli viraj – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Tehlikeli viraj

    Tehlikeli viraj

    Kalan 10 maçlık periyotta 2’si içeride 3 derbi maça çıkacak olan Aslan, 2 mücadelede ise düşme korkusu yaşayan takımlarla karşılaşacak. Bir sınavı da cabası

    Şampiyonluk yarışında takipçilerinden Başakşehirspor ile aynı puanı (50) paylaşan ve averaj ile zirvede bulunan Galatasaray kalan 10 maçlık süreçte en zorlu periyoduna giriyor. Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim göreve geldiğinden bu yana ilk kez birbirinden zorlu maçlara arka arkaya çıkacak. İlk olarak bu hafta düşmeme mücadelesi veren Konyaspor'u ağırlayacak olan Aslan, 26. haftada ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Sonrasına Trabzonspor ile içeride kapışacak Aslan, ardından başkentte Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

    SAKATLAR İYİLEŞİYOR
    Zirveyi büyük oranda etkileyecek bir diğer mücadele ise 29. haftada Başakşehir ile yapılacak. Aslan'ın zorlu periyodu bununla da sınırla kalmayacak. Ligin 30. maçında yine şu an düşme hattına yakın olan Alanya deplasmanına gidecek sarıkırmızılılar, 29 Nisan'da ise bellki de şampiyonu belirleyecek olan derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Son olarak Karabük'e 7 gol atan, sakat oyuncuları da iyileşmeye başlayan Galatasaray'ın zorlu dönemeçlerden nasıl çıkacağı şimdiden merak konusu.

    Savaş ÇORLU
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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