Gomis'ten Cenk Ergün paylaşımı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, kulüpteki görevinden ayrılan Cenk Ergün'ü unutmadı.
Geçtiğimiz günlerde ise Cenk Ergün'ün Galatasaray'daki görevi sona erdi. Gomis, kendisini Türkiye'ye getiren Cenk Ergün'ü unutmadı ve Instagram'dan yaptığı paylaşımla Ergün'e 'İyi şans' dileklerinde bulundu.
İşte Gomis'in Cenk Ergün paylaşımı
"Yaklaşık 8 ay önce, dostum Cenk imkansızı gerçekleştrdi ve beni bu inanılmaz kulübe ve ülkeye getirdi. Bana kazandırdığın bu büyük coşku için çok teşekkür ederim. Kulübe taraftarlara ve özellikle de bana İyi şanslar dostum. Her zaman kalbimdesin."
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:47
-
Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 8
Yorum
salih Başkan uygulayabilirsen Galatasaray'a en büyük hizmeti yapmış olacaksın.
-
Fener'e ağır fatura!
Toplam 8
Yorum
FB fener galatasaray macinda yenilirse aziz yildirimin kredisi biter,Yildirimin gitmesini isteyen varsa fb-gs macina gitmeyin,yoksa gitmez
-
Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye sert cevap!
Toplam 4
Yorum
Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
Gomis'ten Cenk Ergün paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.