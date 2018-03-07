Gomis'ten Cenk Ergün paylaşımı – Fotomaç – 07 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ten Cenk Ergün paylaşımı

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'ten Cenk Ergün paylaşımı

    'ın yıldız golcüsü Bafetimbi , kulüpteki görevinden ayrılan Cenk Ergün'ü unutmadı.

    'ın yıldızı Bafetimbi , 'daki görevi sona eren Cenk Ergün'le ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönemde 'in takıma transferinde önemli rol oynayan Cenk Ergün, Fatih Terim'in takımın başına gelmesiyle Futbol Direktörlüğü'nden alınmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde ise Cenk Ergün'ün Galatasaray'daki görevi sona erdi. Gomis, kendisini Türkiye'ye getiren Cenk Ergün'ü unutmadı ve Instagram'dan yaptığı paylaşımla Ergün'e 'İyi şans' dileklerinde bulundu.



    İşte Gomis'in Cenk Ergün paylaşımı
    "Yaklaşık 8 ay önce, dostum Cenk imkansızı gerçekleştrdi ve beni bu inanılmaz kulübe ve ülkeye getirdi. Bana kazandırdığın bu büyük coşku için çok teşekkür ederim. Kulübe taraftarlara ve özellikle de bana İyi şanslar dostum. Her zaman kalbimdesin."
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ten Cenk Ergün paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN