Adayımız Fatinoğlu – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Adayımız Fatinoğlu

    Adayımız Fatinoğlu
    Proje Üretim Grubu, mayıs ayındaki kongre için Başkan adayını açıkladı. Başkan olacak kişinin projeler üretecek kabiliyette olması gerektiğini söyleyen Grup Başkan Yardımcısı Fazıl Dede, "Çalışkan, zeki, iş hayatında başarı hikayesi olan ve Galatasaray'ın parasını kendi namusu gibi koruyacak bir kişiyi başkan olması için öneriyoruz. Bu kişi Ali Fatinoğlu'dur" dedi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:32
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