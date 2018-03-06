Hala çok diriyim – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Hala çok diriyim

    Hala çok diriyim
    BEİN Sports France'daki 'Tribune Sports' programına da açıkalamarda bulunan , burada ise şu ifadeleri kullandı:
    Fenerbahçe derbisindeki taraftarımız inanılmazdı. Ancak kazanamadık. O maçta takım olarak taraftarlarımızın seviyesine çıkamadık.
    Sezon başında hedefim 25 goldü. Bundan sonra şampiyon olmamız için elimden geleni yapacağım.
    Adaptasyon sorunu yaşamadım.
    Afrikalı oyuncular ilgiyi sever. Burada da çok güzel ağırlandım.
    'a şampiyonluk için geldim.
    Kendimi diri hissediyorum.
    Takımda çok güzel bir ortam var.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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