Hala çok diriyim
Fenerbahçe derbisindeki taraftarımız inanılmazdı. Ancak kazanamadık. O maçta takım olarak taraftarlarımızın seviyesine çıkamadık.
Sezon başında hedefim 25 goldü. Bundan sonra şampiyon olmamız için elimden geleni yapacağım.
Adaptasyon sorunu yaşamadım.
Afrikalı oyuncular ilgiyi sever. Burada da çok güzel ağırlandım.
Galatasaray'a şampiyonluk için geldim.
Kendimi diri hissediyorum.
Takımda çok güzel bir ortam var.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:15
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
Hala çok diriyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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