Beşiktaş’ın kapısından döndü – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Beşiktaş’ın kapısından döndü

    Beşiktaş’ın kapısından döndü
    MENAJER Mithat Halis, Radyospor'da Bafetimbi 'in 4 sene önce Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü açıkladı. Halis, "Menajeri ünlü Etien Mendi bu konuda çalışmıştı. Beşiktaş'a 4 milyon euro gibi bir bedelle gelecekti. İmza parasında anlaşamadık demişti bize. Belki o dönemde Beşiktaş'ın ekomonik koşulları yetmemiş olabilir" ifadelerini kullandı. Halis, 'in Mario Gomez ile Aboubakar karışımı bir oyuncu olduğunu ve Demba Ba, Gignac, Mario Gomez'den daha iyi olduğunu da belirtti.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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