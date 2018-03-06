Antrenmana 3 oyuncu katılmadı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Antrenmana 3 oyuncu katılmadı

    Antrenmana 3 oyuncu katılmadı

    Galatasaray, 'in 25'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

    Antrenmanda ilk olarak salonda oyunculara özel bireysel program ve core stabilizasyon egzersizleri uygulandı. Antrenmanın ikinci bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası'na çıkan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör yönetimindeki çalışmaya beşe iki dar alan oyunuyla başladı. Daha sonra dokuza dokuz kontrol pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dokuza dokuz çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Cedric Carrasso, kaleciler için hazırlanan antrenmanın tamamında yer aldı. ve 'in tedavisine devam edildi. ise izinli olduğu için bugünkü antrenmanda yer almadı.

    KİTAP SATARAK OKUL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN MURAT'A FORMA HEDİYE EDİLDİ
    Tosya'da, babasına yakılması için verilen kitapları satarak okul ihtiyaçlarını karşılayan Murat Sökük, kulübün misafiri olarak antrenmanı takip etti. "Kitaplar yakılmak için değil, okumak içindir" sözleriyle ses getiren Murat'a, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular tarafından imzalı bir forma hediye edildi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:16
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